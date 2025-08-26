Две деца избягаха от детска градина „Света Ана” в Сапарева баня. Братчетата на 4 и 6 години са били намерени за по-малко от час от полицията. Пред наш екип родителите отказаха да коментират случая.

В 11 часа днес около 20 деца от единствената сборна група в детската градина са на двора на площадката. В момент, в който учителката раздавала вода, двете деца успели да напуснат незабелязано детската градина. Липсата им била установена малко по-късно при преброяването.

„Докато колегата е раздавала вода, децата просто са минали или са излезли. Тя не може да каже точно дали са минали през оградата, или през вратата. Вратите ни по принцип се заключват, достатъчно добре сме обезопасили детската градина. Те са братя, но семейното положение е малко проблемно. Това е първи случай, поне досега не сме имали такъв инцидент”, коментира Цветана Гладникова, която е директор на ДГ „Св.Анна“.

От градината се обадили на майката, тъй като допускали, че тя е повикала децата от улицата, защото по-рано уведомила, че ще ги прибере на обяд. Тогава майката подала сигнал в полицията. Децата са намерени след 50 минути по пътя за дома им в квартал „Гюргево”.

По случая е назначена проверка в детската градина, а според местни хора децата живеят в трудни условия и се е случвало и друг път да се измъкват от родителски контрол. Да бягат от детската градина обаче им е за първи път.