Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде изненадващо оставка тази сутрин. Това съобщи кореспондентът на БТА в града под тепетата Таня Благова.

Той внесъл молбата си в деловодството на Община Пловдив, като в нея няма посочени мотиви. Кметът Костадин Димитров не я е приел.

Оставката му идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител, уточниха още от общината.

Редактор: Дарина Методиева