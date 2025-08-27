Снимка: БТА
В молбата няма посочени мотиви
Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде изненадващо оставка тази сутрин. Това съобщи кореспондентът на БТА в града под тепетата Таня Благова.
Той внесъл молбата си в деловодството на Община Пловдив, като в нея няма посочени мотиви. Кметът Костадин Димитров не я е приел.
Оставката му идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител, уточниха още от общината.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Таня Благова, кореспондент на БТА в Пловдив
Последвайте ни