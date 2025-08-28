След като шофьор се вряза в блок в София, кметът на район „Искър” Петко Краев увери, че ще бъдат изградени пешеходни пътеки в района. Инцидентът стана в столичния квартал „Дружба“. По първоначални данни колата се движела с над 100 км/час. Шофьорът е бил с 1.44 промила алкохол в кръвта и е задържан за 72 часа.

„Ще предприемем като администрации всичко, каквото е нужно. Подали сме искане до Столична община за изграждане на зебри. Редовно по тази права отсечка се случват такива катастрофи. Има невероятни състезатели и това трябва да спре” , обясни в ефира на „Здравей, България” Краев.

Разказ на очевидец:

„Спусках по улица „Обиколна” карайки с около 35 км. В насрещното забелязах един син автомобил, който се движи много бързо и дрифтираше. Наближихме един срещу друг. Половин метър преди да се ударим, той направи рязък завой и започна да отнася всичко по пътя си. Заби се челно в блока. Набрах 112 и се затичах към него, защото реших, че няма да оцелее. Той излезе и каза че е добре. Навън беше много оживено и можеше да стане голяма беля”, твърди Ивет Галева.

Повече гледайте във видеото.