Шофьор прелетя през градинка и дървета и се заби във вход на жилищен блок в столичния квартал „Дружба“. По първоначални данни колата се движела с над 100 км/час, съобщи заместник-кметът на район "Искър" Борис Цветков, цитиран от DarikNews .

Инцидентът станал в късните часове на 26 август. Цветков разказа, че свидетели са останали на място до пристигане на органите на реда. По негови думи водачът е невредим.

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

„Тук има зъболекарски кабинет и денем има много хора. Според очевидци шофьорът тръгва с над 100 км/час от светофара на „Обиколна“ и „Цветан Лазаров“, отнася няколко пластмасови ограничителя от велоалеята, след това блокчета от подпорна стена, реже дърво и се удря в блока“, допълва Цветков.

Заместник-кметът поясни, че дрегерът показал 1.44 промила алкохол в издишания от шофьора въздух. От прокуратурата съобщиха, че 26-годишният мъж е с повдигнати обвинения. Той е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".

Редактор: Дарина Методиева