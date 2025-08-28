Жители на Община Несебър настояват за спешни мерки за обезопасяване на Околовръстния път на „Слънчев бряг”. Това се случва дни, след като 77-годишен велосипедист загина при поредния пътен инцидент в отсечката около курорта. Опасният участък с дължина около 6 км е част от международния път, свързващ Украйна, Румъния и България с Турция. Отсечката е неосветена, по дължината ѝ липсват достатъчно пешеходни пътеки и светофари.

„Говорим за поне 20 смъртни случая с пешеходци в района. Почти всеки ден има катастрофа. Пътят няма сервизни ленти и допълнителни платна. От години се говори за проект, който трябва да бъде реализиран - 4 платна и вътрешен път. Има и друг проблем - някой някога е разрешил на инвеститори да изграждат огромни жилищни комплекси отвъд пътя. Трябвало е да бъде предвиден безопасен достъп до тях. Това е отговорност на общината. Има само една пасарелка, изградена от инвеститора на комплекса за тяхна сметка”, обясни в ефира на „Здравей, България” Кръстьо Пеев, представител на Обществения съвет в Несебър.

От общината изпратиха позиция до NOVA. В нея пише, че „носят отговорност дотолкова, че трябва да се грижат за асфалтирането на пътя, който е собственост на АПИ”.