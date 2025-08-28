Неформална среща на министрите на отбраната на държавите-членки на ЕС ще се проведе на 29 август 2025 г. в Копенхаген, Кралство Дания. Събитието е част от календара на датското председателство на Съвета на ЕС. Делегацията на Министерството на отбраната на Република България ще бъде ръководена от министър Атанас Запрянов.

В рамките на неформалната среща министрите на отбраната ще обсъдят военната подкрепа на ЕС за Украйна, отбранителната готовност на Съюза, в т.ч. прилагането на приоритетите, зададени в Бялата книга за европейската отбранителна готовност 2030 и в Плана за превъоръжаване на Европа, и състоянието на военните мисии и операции в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

За участие в заседанията на неформалната среща на министрите на отбраната са поканени генералният секретар на НАТО Марк Рюте, министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал и председателят на Комисията по въпросите на сигурността и отбраната в Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман.

Редактор: Цветина Петрова