Пожарът в Национален парк „Рила“ се разраства. Около 70 декара иглолистна гора е опожарена. Пламъците са на 1700 м надморска височина.

Огнената стихия се разгръща в местността "Белите камъни", където достъпът е много труден и се гаси на ръка. На място с огъня се борят около 40 души - пожарникари, паркови служители към Дирекция „Национален парк Рила“, горски служители и доброволци.

Очаква се по-късно да се присъединят и военнослужещи, както и хеликоптер на ВВС.

Пожар гори в трудно достъпен терен в НП „Рила”

Снимка: ЮЗДП-Благоевград

Пожарът възникна вчера следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина. Оттам посочиха, че по данни на властите огнището е далеч от населени места и вилни зони.

Три екипа участват в гасенето от страна на Държавно горско стопанство "Симитли“, каза за БТА директорът на стопанството Благой Кишев. По думите му, пожарът се е разраснал през нощта, когато в района е духал силен вятър. Огънят е обхванал сухи треви и сухи дървета в алпийската част от Рила.