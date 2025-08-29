Потушен е пожарът, унищожил стотици декари в землището на община Хисаря, съобщи за БТА Ива Вълчева, кмет на общината. Битката с огъня продължи над 8 часа.

По думите на градоначалника огънят е тръгнал от шосейния път, разразил се е в землището на село Старо Железаре и община Хисаря и е стигнал чак до гората в близост до един от кварталите на града.

"Отново една небрежност доведе до използването на огромен ресурс от хора и техника за потушаването на огъня, унищожил стотици декари", каза още тя и добави, че няма засегнати постройки.

На своята Facebook страница Община Хисаря изказва огромна благодарност към всички, които са се включили и са помогнали в овладяването на стихията.

