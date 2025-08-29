Тежка катастрофа със загинал затвори участък от пътя Бяла - Плевен. Това съобщи пред кореспондента на БТА Мартин Пенев регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигналът е подаден към 17:00 часа в петък. На изхода на Бяла в посока Плевен са се блъснали лек и товарен автомобил. При удара шофьорът на лекия автомобил е загинал на място. Веднага са изпратени екипи на полицията, на противопожарната служба и екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта му.

Заради инцидента тежкотоварните автомобили изчакват на място. Обходният маршрут за леките коли е през Пейчиново - Босилковци - гара Бяла и обратно.

Предстои извършване на оглед и изясняване на причините за инцидента.

Редактор: Емил Йорданов