Тежка катастрофа е станала в района на вътрешния път за Айтос, между село Съдиево и град Българово в петък вечер. Има жертва и пострадал.

Ударили са се няколко леки автомобила. Кола, управлявана от 19-годишен бургазлия, движеща се в посока Айтос, застига и блъска отзад попътно движещият се и намалящ скоростта си лек автомобил, зад чийто волан е бил 23- годишен мъж от село Дъбник. В резултат на удара превозните средства се завъртат на пътното платно и остават там.

В тях странично се блъскат други два леки автомобила, пътуващи в обратна посока към Бургас. Зад волана на единия е 61- годишен чешки гражданин. Ударът става в момент, в който 20-годишен водач от Люляково предприема маневра за изпреварване.

В резултат на катастрофата на място загива 19-годишния водад на едини от автомобилите. 20-годишен мъж е с контузия на гръден кош, но е без опасност за живота. Настанен е за лечение в болница "Сърце и мозък".

Пробите на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

