Някога оживено рибарско селище, а днес – потънало в зеленина и превърнато в уникална туристическа дестинация. Хоу Тъу Лан, известно още като „селото без мъже“, е едно от най-любопитните места в Китай, което впечатлява с начина, по който природата е завладяла напълно изоставените му улици и къщи.

Селището е започнало да запада през 90-те години, когато населението му драстично намалява. През 2002 г. Хоу Тъу Лан е окончателно изоставено, а повече от две десетилетия природата неумолимо „пълзи“ върху руините – обвива фасадите с бръшлян, прораства между камъните и превръща улиците в зелени тунели.

След години на забрава мястото днес е магнит за туристи от цял свят. Посетителите се разхождат из покритите с трева и храсти руини, които изглеждат като кадър от фантастичен филм. Атмосферата е нереална – селото прилича на зелено царство, в което човек едва разграничава някогашните домове от природния пейзаж.

Поради нарастващия интерес вече има и организирани туристически обиколки с местни водачи. Те разказват историята на селото и водят посетителите през най-впечатляващите зелени лабиринти, образувани от сградите и растителността.

Хоу Тъу Лан днес е символ на това как природата може да си върне своето и едновременно с това да даде нов живот на едно забравено място, превръщайки го в сцена за туристически чудеса.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Калина Петкова