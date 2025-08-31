Ако преди години булките разчитаха на майките и шаферките си, днес помощник номер едно в организацията на сватбата е... изкуственият интелект (AI). И докато много хора се плашат от него, сега той подрежда масите, пише речта на кума и избира правилния нюанс на "пепел от рози".

Ритуалната зала е мястото, където влюбените си казват заветното "Да". Не заради подписа, а заради емоцията, която цял живот се помни. На това място традицията е жива. Младоженците се посрещат с питка и мед, за да им е сладък съвместният живот след това, но и тук вече модерното е факт. Забавни интересни обети, виртуални букети и обещание за съвместен живот, без да си изключват интернета. И всичко това - по съвети на изкуствения интелект.



„Още от дете всяко момиче си мечтае един ден да се види в бяла рокля и да има своя приказен ден”, споделя Анита Тошев, участник в „Игри на волята" 6.

Звук на камбани, първи поглед в „бяло” и онова „Да”, което преплита две съдби. Емоцията на сватбеният ден предстои за Анита Ташев от „Игри на волята” 6. Анита и бъдещият ѝ съпруг са заедно от няколко години. Предложението идва неотдавна в Анталия.



„След излизането ми от "Игрите" любовта ни още повече се засили един към друг и решихме да се вземем най-накрая”, разказва Анита.



За да имат време за подготовка за специалният ден двамата решават сватбата да е през 2027 година. И тук идва изкуственият интелект, който влиза в ролята на сватбен агент.

„До този етап ми е помогнал изключително много с това да ми препоръча добри места, които да отговарят на моите очаквания и изисквания. Също така и по-детайлни неща като това да ми помогне с организацията на масите – кой къде да седи, как да изглежда интериорът отвън. Смятам, че изкуственият интелект е средство, което много би ни помогнало, ако знаем как да го използваме правилно", твърди Анита.

И допълва: „Още не сме избрали конкретна дата. Въпреки че дори за това се допитах до изкуствения интелект - кои дати изглеждат хубаво написани с различни шрифтове. Спрели сме се на няколко дати”.



Въпросите за сватби към изкуственият интелект зачестяват. В търсене на нетипичния сватбен ден не липсват и нестандартни молби за сватбен сценарий в стил Хари Потър, вдъхновен от футболен мач, на елфически език от „Властелинът на пръстените”, гости на велосипеди или сватбена торта с жив гълъб.



