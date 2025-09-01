Тримесечно момиченце и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

32-годишна шофьорка е катастрофирала на пътя от село Мечка към село Коиловци. Пътният инцидент е възникнал на 31 август малко преди 22 ч.

Шофьор с над 4 промила в кръвта предизвика катастрофа в Сандански

Пътниците са транспортирани в болница в Плевен.

Тримесечното бебе е с черепно-мозъчна травма. Тригодишно момиченце е с контузия на коремната стена, а 6-годишно момченце е със счупена раменна кост. Предстоят допълнителни медицински прегледи на всички. Тестовете за алкохол и наркотици на жената са отрицателни. За случая е сезирана прокурарурата и се води разследване.

Редактор: Цветина Петкова