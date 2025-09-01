Деси Жаблянова ни отвежда в биволовъдна ферма в Казичене, за да научим как се прави истинско биволско сирене.

Почти 6000 тона фалшиво сирене са изядени в България за половин година

„Приготвяме сирене и биволско кисело мляко с истински продукти. Около 4 литра прясно мляко са достатъчни за 1 кг прясно сирене. За развитието на едно дете е изключително важно да яде истински млечни продукти заради високата енергийна стойност, наличието на калций и витамини”, каза фермерът Рале Младенов.

