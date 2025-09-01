Снимка:iStock
Според гласувания бюджет дупката в хазната за цялата 2025 г. не трябва да надхвърля 6,4 млрд. лв.
За първите 7 месеца на годината приходите в бюджета са малко над 46 милиарда лева, показват данните на Министерството на финансите. Срещу тях стоят разходи надхвърлящи 50 милиарда. Така дефицита в хазната вече почти достига 4 300 000 000 лв.
Според гласувания от парламента бюджет дупката в хазната за цялата 2025 г. не трябва да надхвърля 6 400 000 000 лв.Редактор: Дарина Методиева
