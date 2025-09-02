Пожар е възникнал в иглолистна гора над хисарския квартал Веригово. От местната власт призовават за незабавна помощ за неговото потушаване.

Сборният пункт за доброволци е определен пред сградата на Общинската администрация в Хисаря. Оттам ще бъдат организирани действията по изпращане на хора към огнището.

Около 47 хиляди декара са засегнати от пожара край Илинденци

Всички, които имат възможност и желание да се включат, са приканени да се отзоват възможно най-бързо. Препоръчва се доброволците да носят лопати, тупалки или метли, както и вода и мокри кърпи или дрехи.

От Общината съветват желаещите да помогнат да бъдат оборудвани и с лични предпазни средства – ръкавици, по-плътни дрехи и, ако е възможно, маска.