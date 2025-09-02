Старт на новия политически сезон. След 33-дневна ваканция утре депутатите се връщат на работа. Есенната сесия на парламента ще започне с пети вот на недоверие срещу правителството, като заявка за това вече дойде от опозицията в лицето на ПП–ДБ.

Народните представители трябва да направят и ключови кадрови попълнения. Предстои изборът на нови членове на Комисията за противодействие на корупцията, както и на заместник-омбудсман – позиция, която е от значение и с оглед на потенциалните номинации за служебен премиер.

Сред другите законодателни приоритети са и промените, предвиждащи по-строг контрол върху рисковите атракциони. 51-вият парламент трябва да се заеме и с процедурата по приемане на бюджет в евро.

Редактор: Мария Барабашка