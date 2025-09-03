Димитър Иванов, видео: BulFoto
На място работят екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната
Четирима души загинаха при тежък челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново. Това съобщи д-р Петя Радева, директор на Центъра за спешна медицинска помощ – Хасково. По първоначална информация са пострадали още трима души.
Трима ранени след инцидент с автобус в Бургас
От пресслужбата на Областната дирекция на МВР – Хасково уточниха, че катастрофата е станала на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът е подаден в 13:16 ч.
Снимка: Булфото
На място са изпратени пет полицейски екипа, медици и пожарникари. Изясняват се причините за тежкия инцидент.
Снимка: Булфото
Възрастна жена е с опасност за живота след катастрофа с електрическа триколка
Снимка: Булфото
Снимка: Булфото
Снимка: Булфото
Снимка: Булфото
