Четирима души загинаха при тежък челен сблъсък на два автомобила край симеоновградското село Константиново. Това съобщи д-р Петя Радева, директор на Центъра за спешна медицинска помощ – Хасково. По първоначална информация са пострадали още трима души.

От пресслужбата на Областната дирекция на МВР – Хасково уточниха, че катастрофата е станала на изхода на селото в посока Хасково. Сигналът е подаден в 13:16 ч.

Снимка: Булфото

На място са изпратени пет полицейски екипа, медици и пожарникари. Изясняват се причините за тежкия инцидент.

Снимка: Булфото

Снимка: Булфото

Снимка: Булфото

Снимка: Булфото

Снимка: Булфото