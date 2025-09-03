Оставиха в ареста учителя по физическо, задържан за сексуално посегателство над момиче, ненавършило 14 години. На 31-годишния мъж беше постановена най-тежката мярка за неотклонение.

Софийската районна прокуратура му повдигна обвинение, след като седмокласничка подала жалба в полицията. Според държавното обвинение през юни и юли 2025 г. в хостел в София учителят е извършил сексуално престъпление спрямо ученичка от същото училище, в което преподава. За престъплението законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

"Тя не е дете": ДАЗД категорично не е съгласна с думите на адвоката на задържания учител

Според защитата на учителя не са налице в комулативна съвкупност факти и обстоятелства обосноваващи най-тежката мярка. Според защитата няма риск обвиняемият да се укрие. Освен това деянието е „предполагаемо и хипотетично”.

Адвокат Палашки призна подробните обяснения на жертвата, но ги приема за непоследователни и с колебливо съдържание. Защитникът ги определи като нелогични. Той постави под съмнение обстоятелството имало ли е полов контакт с жертвата или не.

По думите му в показанията на момичето има недомлъвки и противоречия. Тя разказва за кореспонденцията си с обвиняемия, но в разменените съобщения изобилствали термини като „прегръдки, целувки, опипвания и докосвания”, но само на едно място се споменавало секс. Подобно нещо седмокласничката не е твърдяла с категоричност пред съдия, посочва защитникът.

Според медицинска експертиза момичето има наранявания на девствената ципа, но не става ясно от кога са. Посещенията в хостела са в периода юни- юли 2025 година, но в заключението на лекарите не се посочва с точност откога са нараняванията на химена на седмокласничката, за да се твърди, че посегателството срещу нея е извършено точно в този период, заявява защитникът.

Седмокласничката споделила със своя близка приятелка за отношения си с учителя, но впоследствие в показанията на другото момиче не се споменават факти за секс с него. Учителка по литература на жертвата казва, че след ноември 2024 година жертвата и обвиняемия са се отдалечили, но момичето останало физически привлечено от 31—годишния мъж и го харесвала.

Според адвокат Атанас Палашки, изхождайки от факта, че момичето е на 13 години - характерно за тази възраст било децата да са емоционално лабилни и без изградена морална ценностна система. Защитата твърди, че е възможно жертвата да си фантазира случилото се, за да привлече внимание. По думите му такива били и констатациите на вещото лице - момичето изглеждало по-развито за възрастта си и давало „усещане, че е на 16, а не на 13 години”. Защитата поддържа тезата, че обвиняемият заслужава по-лека мярка и проска обвиняемият да бъде пуснат под домашен арест.

Според другия защитник на обвиняемия седмокласничката говори за клиента му с добро отношение. Адвокат Чалъмов подчерта, че мъжът имал дете на 2-годишна възраст, за което се грижи, и е в добри отношения с майката. Защитата смята, че престъплението на обвиняемия е укоримо, но не е с висока степен на обществена опасност. Обвиняемият признава вина, взел си е поука и се извинява за случилото се.

В съдебната зала 31-годишният мъж помоли за втори шанс и възможност да се извини на семейството на жертвата.

Прокуратурата изтъкна високата степен на обществена опасност на деянието му и поддържа тезата, че той трябва да остане за постоянно в ареста. Съдът прие констатацията, че обвиняемият е извършил престъпление, за което наказанието е лишаване от свобода. и че той е съпричастен към престъплението.

Поради тази причина Софийският градски съд потвърди решението на по-долна инстанция и остави 31-годишният учител в ареста.

От Държавната агенция за закрила на детето припомниха, че Конвенцията на ООН за правата на детето и Законът за закрила на детето ясно определят всяко лице под 18 години като дете, а Наказателният кодекс постановява, че лица под 14 години не могат да дадат валидно съгласие за интимни отношения. Отговорността за подобни деяния е изцяло на възрастния.