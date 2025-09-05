Засега няма подготовка за преговори между руския лидер Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп, но те могат да бъдат организирани бързо, заяви тази сутрин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин в близко бъдеще. Американският президент също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

Кремъл: Европа пречи на усилията на Тръмп за мир в Украйна

Гаранциите за сигурността на Украйна не могат да бъдат осигурени от чуждестранни военни сили, каза също така днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Могат ли гаранциите за сигурността на Украйна да бъдат осигурени и предоставени от чуждестранни, особено европейски и американски, военни контингенти? Определено не, не могат", заяви Песков.

"Това не може да представлява гаранция за сигурността на Украйна, която би била приемлива за нашата страна", допълни говорителят на Кремъл.

Русия: Исканите от Украйна гаранции за сигурност са гаранции за опасност за Европа

Песков каза и че Путин е поканил Зеленски в Москва не за да го кара да капитулира, а за да проведат разговор. Пред журналисти на икономическия форум във Владивосток в отговор на въпрос защо е избрана именно Москва, Песков каза, че това е било предложение на Путин, но то е било отхвърлено от Зеленски чрез украинския външен министър.

Относно конфликта в Украйна Песков заяви, че се вижда светлина в края на тунела и Путин е заявил това, но за срокове, в които конфликтът ще приключи, засега е рано да се говори. Говорителят на Кремъл каза освен това, че севернокорейски военни не са разположени на украинска територия.

Редактор: Цветина Петкова