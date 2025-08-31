Кремъл заяви, че европейските сили възпрепятстват усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за постигане на мир в Украйна и че Русия ще продължи операцията си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред руските държавни медии, че „европейската страна на войната“ продължава да възпрепятства усилията на САЩ и Русия в Украйна.

„Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но засега не виждаме реципрочност от Киев в това отношение. Така че ще продължим специалната военна операция“, каза Песков.

The Telegraph: Тръмп преговаря за разполагане на частна армия в Украйна

Руският президент Владимир Путин нареди десетки хиляди войници да нахлуят в Украйна през февруари 2022 г. след осем години боеве в Източна Украйна между подкрепяни от Русия сепаратисти и украински войски.

Съединените щати твърдят, че над 1,2 милиона души са били убити и ранени във войната от 2022 г. насам. Русия в момента контролира малко под 1/5 от Украйна.

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от нито една от земите, които е завзела в Украйна.

ЕС обмисля обучение на украински войници в страната при евентуално примирие

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов заяви в петък, че руската армия е ускорила темпото си на настъпление в Украйна и поема контрол над 600-700 кв. км на месец в сравнение с 300-400 кв. км в началото на годината.

Редактор: Цветина Петкова