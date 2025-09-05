Снимка: БГНЕС/ЕПА/ Видео:"Ройтерс"
-
Томислав Дончев: Второто плащане по ПВУ се очаква до средата на октомври
-
Ивелин Михайлов: „ТЕРЕМ - Хан Крум“ може да бъде ключът към българската военна индустрия
-
ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК
-
Борисов за побоя над полицейски шеф в Русе: Граждани, които правят забележки, за да предпазят семействата си, биват нападани
-
Тръмп ще преименува Министерството на отбраната на Министерство на войната
-
Коща: Радвам се да видя как България постига целия си потенциал в Европейския съюз
Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир
Руският президент Владимир Путин предупреди, че всички западни войски, разположени в Украйна, ще бъдат „легитимна“ цел за армията на Москва.
Думите му идват само ден след като западните съюзници на Киев заявиха, че са се ангажирали с присъствие на войски в случай на мирно споразумение.
Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп
„Ако там се появят войски, особено сега, по време на боевете, ние изхождаме от предпоставката, че те ще бъдат легитимни цели“, каза Путин на икономически форум в далечния източен град Владивосток, цитиран от АФП.
Той добави, че разполагането на западни сили не е благоприятно за дългосрочния мир.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни