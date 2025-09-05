Само на 6 и 7 септември Националният военноисторически музей ще покаже някои от най-светите реликви на българското Съединение – знамената, под които преди 140 години нашите предци извоюват националното обединение.

„Ако знамената можеха да говорят, те биха ни разказали за онези, които под тях защитиха първата много важна крачка по пътя на нашето национално обединение – Съединението“, споделя директорът на НВИМ доц. Соня Пенкова.

В специалната експозиция са събрани знамената на ключови чети и военни формирования, участвали в историческтие събития.

„Опитали сме по един символичен начин да съберем на едно място усилията на южнобългарските дейци чрез знамената на Марашката и на Черпанската чета, личният щандарт на княз Александър I, знамената на източно-румелийската милиция и на севернобългарската войска“, обяснява Пенкова.

Тя подчертава, че често в историческите разкази Съединението се представя само като дело на четите, но решаваща роля изиграват военните и властта в Източна Румелия.

„Без решаващите усилия на източно-румелийската войска под командването на майор Данаил Николаев, които реално завземат властта в Пловдив, Съединението не би било възможно“, казва директорът на музея.

Сред експонатите е и знамето, под което е обявено Съединението.

„Това е знамето, което Данаил Николаев пази и изважда, когато заклева частите да бъдат верни на съединисткото дело“, подчертава Пенкова.

Посетителите ще могат да видят и разширена експозиция, разказваща за събитията, политическите решения и военните действия от периода.

Освен историческите артефакти, музеят е подготвил и съвременни образователни решения.

„Посетителите могат да видят анимации, интерактивни приложения, които ще разказват по-подробно и занимателно и на малките, и на по-възрастните, както за военните действия, така и за дипломатическите усилия“, посочва директорът на НВИМ.

А на въпроса какво би пишело на едно съвременно знаме на Съединението, Пенкова е категорична: „Съединението прави силата – колкото и да е трудно това, винаги е важно да го пише на всяко наше знаме“.

Репортер: Рая Ваташка

Редактор: Цветина Петкова