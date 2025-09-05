Транспортираха пациентка с мозъчен кръвоизлив с въздушна линейка от Смолян към болница в София, съобщи д-р Красимир Събев, началник на ОАРИЛ при Многопрофилната болница за активно бечение "Братан Шукеров" в Смолян.

Това е поредният случай от началото на годината на ангажиране на медицински хеликоптер за смолянски пациенти в спешни състояния.

На 50-годишната пациентка внезапно ѝ прилошало, при което е повикан екип на "Спешна помощ". Диагностика със скенер установила, че става дума за мозъчен кръвоизлив. Той най-вероятно е бил причинен от аневризма, уточниха медици от смолянската болница. В София жената ще бъде подложена на специализирано лечение.

Редактор: Ивайла Митева