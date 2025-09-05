Снимка: Стопкадър
Помни ли Тони игрите на ластик и дама
Песента „Всичко било е насън“ и до днес е нейната визитна картичка. Певицата Тони разказва за сладките и трудните крачки в живота и каузата да помага.
"Предизвиквам те": Невена Пейкова с пореден очакван успех
Как успя да запази детето в себе си и помни ли игрите на ластик и дама? Проверяваме в „Предизвиквам те …“.
Повече гледайте във видеото.
