Мерките за сигурност в района ще бъдат изключително засилени заради данни за евентуални безредици
С тържествена заря-проверка тази вечер в центъра на град Съединение ще бъде поставено началото на националните чествания по повод 140 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България.
Всенародният бунт за обединението на България тръгва от някогашното Голямо Конаре, днес град Съединение. Камбанният звън от малката църква “Свети Атансий“ събира местното население на площада и оттам четата на Чардафон Велики потегля към Пловдив, за да свали генерал-губернатора.
Как ще отбележи България 140 години от Съединението
„Предприемайки това дело да тръгнат да изправят тази несправедливост да е разделена България на Княжество Българи и Източна Румелия да направят обединението. Обръщат се. Идват в храма. Пред Евангелието и пред кръста”, разказа свещеникът Наско Атанасов .
За втора поредна година в ролята на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич се превъплъщава 45 годишният Радослав Валенцов. Печатар по професия и баща на две деца с вълнение говори за Съединението и подчертава, че и турският наместник тогава също застава на страната на българския народ: „Той изрича и аз съм българин и мен българска майка ме е родила. С тези думи той иска да каже, че подкрепя това дело, подкрепя обединението на България и е съгласен с този акт. Вълнувам се, настина се вълнувам. Това е акт на смелост, на родолюбие, на уважение към българския народ”.
За това тази вечер в центъра на Съединение жителите на някогашното Голямо Конаре ще възпроизведат онези драматични моменти, които днес са повод за гордост.
Кулминацията на честванията е в събота, 6 септември в 20.30 с тържествена заря-проверка. Мерките за сигурност в района ще бъдат изключително засилени заради данни за евентуални безредици. По информация на NOVA от службите за сигурност има организация за платени провокатори.
