-
На лов за трюфели с внука на Райна Княгиня: Добро хоби, което може да ти изкара 20 000 лева
-
Да се ожениш на връх Кончето в Пирин: Как се снима една екстремна сватба
-
Аз съм Румелия и живея на ул. "Съединение": Невероятната история на една българка от Стара Загора
-
Съвременните герои: Да даваш, без да взимаш
-
Да замесим хляба на Съединението: Рецептата, която носи душа и българска традиция
-
"Звук и светлина" с грандиозен спектакъл и музика на живо за своята 40-годишнина
В залата, където за първи път прозвучава девизът „Съединението прави силата“, са изложени униформата на Райчо Николов, оръжието на Петър Шилев и знамето на Голямоконарската чета
В сърцето на Пловдив, в сградата, построена специално за Областното събрание на Източна Румелия, днес се разказва историята на неговия край. Именно тук за първи път се появява лозунгът „Съединението прави силата“ – девиз, който днес краси фасадата на Народното събрание. Точно на това знаково място е подредена и изложбата "Съединението и неговите личности".
„Тази изложба включва най-дейните участници в тези събития от 6 септември“, разказва директорът на музея Стоян Иванов в предаването "Събуди се" по NOVA.
Да замесим хляба на Съединението: Рецептата, която носи душа и българска традиция
Сред най-ценните експонати са личните вещи на майор Райчо Николов – единствената жертва, дадена в Пловдив в деня на Съединението. Посетителите могат да видят униформата, с която е бил облечен в онзи ден, както и негови лични вещи.
Централно място в експозицията заема и четвъртият брой на вестник „Борба“. „Това е вестникът, който разбуни духовете в Източна Румелия. Първият брой излиза на 28 май 1885 г., редактиран и списван от Захари Стоянов, човекът, който оглавява това велико дело“, обяснява Стоян Иванов.
Изложбата показва и оръжието на героите. Сред експонатите е револверът „Смит и Уесън“ на Петър Шилев, подпредседател на тайния революционен комитет в Голямо Конаре. До него са изложени и лични вещи на друг деен участник – Иван Андонов.
Специално място е отделено и на две емблематични знамена. Едно от тях е знамето на Голямоконарската чета, ушито от младата Недялка Шилева и изписано от възрожденския художник Георги Данчов-Зографина.
Така, в залата, която е трябвало да бъде символ на разделението, днес историята разказва за смелостта и делата, променили съдбата на България завинаги.
Последвайте ни