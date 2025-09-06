В сърцето на Пловдив, в сградата, построена специално за Областното събрание на Източна Румелия, днес се разказва историята на неговия край. Именно тук за първи път се появява лозунгът „Съединението прави силата“ – девиз, който днес краси фасадата на Народното събрание. Точно на това знаково място е подредена и изложбата "Съединението и неговите личности".

„Тази изложба включва най-дейните участници в тези събития от 6 септември“, разказва директорът на музея Стоян Иванов в предаването "Събуди се" по NOVA.

Сред най-ценните експонати са личните вещи на майор Райчо Николов – единствената жертва, дадена в Пловдив в деня на Съединението. Посетителите могат да видят униформата, с която е бил облечен в онзи ден, както и негови лични вещи.

Централно място в експозицията заема и четвъртият брой на вестник „Борба“. „Това е вестникът, който разбуни духовете в Източна Румелия. Първият брой излиза на 28 май 1885 г., редактиран и списван от Захари Стоянов, човекът, който оглавява това велико дело“, обяснява Стоян Иванов.

Изложбата показва и оръжието на героите. Сред експонатите е револверът „Смит и Уесън“ на Петър Шилев, подпредседател на тайния революционен комитет в Голямо Конаре. До него са изложени и лични вещи на друг деен участник – Иван Андонов.

Специално място е отделено и на две емблематични знамена. Едно от тях е знамето на Голямоконарската чета, ушито от младата Недялка Шилева и изписано от възрожденския художник Георги Данчов-Зографина.

Така, в залата, която е трябвало да бъде символ на разделението, днес историята разказва за смелостта и делата, променили съдбата на България завинаги.