Посолствата в София честитиха празника на Съединението на България с постове на официалните си профили във Facebook.

Честит Ден на Съединението, България! Днес Посолството се присъединява към българския народ в отбелязването на Деня на Съединението – силен символ на националното единство и устойчивост, написаха от дипломатите на САЩ.

От Британското посолство отбелязаха, че Денят на Съединението е ключов момент в историята на България, който символизира непреклонния дух на единство и решителност.



"От Британското посолство поднасяме най-сърдечни поздравления на българския народ по случай този значим национален празник.поднесоха най-сърдечни поздравления на българския народ по случай този значим национален празник", добавят дипломатите.

"Честит Ден на Съединението на България, която днес празнува свободата и единството, Днес се навършват 140 години от едно от най-значимите събития в новата българска история. На 6-ти септември 1885 г. Южна България (Източна Румелия) се обединява с Княжество България. Датата e символ на единството и стремежа към независимост за всички българи", написаха от германското посолство у нас.



Посолство на Франция отправя своите най-сърдечни пожелания към всички българи по случай честването на Деня на Съединението на България, отбелязван на 6-и септември, написаха от мисията.

