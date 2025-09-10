Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви пред китайския си колега Донг Джун, че Съединените щати не търсят конфликт с Китай и не се стремят към „промяна на режима или задушаване“ на страната. Това съобщи говорител на Пентагона, цитиран от „Ройтерс“.

В телефонния разговор, проведен вчера, Хегсет подчерта, че Вашингтон ще защитава своите жизненоважни интереси в Азиатско-тихоокеанския регион. Двамата министри са се договорили за провеждане на допълнителни дискусии с цел намаляване на напрежението.

Според държавната телевизия CCTV, китайският министър на отбраната Донг Джун е предупредил, че „сдържането, възпирането или намесата в Китай ще бъдат безполезни“. Разговорът е засегнал чувствителните теми Тайван и Южнокитайско море.

Донг подчерта, че опитите за подкрепа на независимостта на Тайван или използването му за сдържане на Китай „ще бъдат осуетени“. Той добави, че Пекин „твърдо се противопоставя на нарушения и провокации от определени държави и на умишлено провокиране на хаос от външни страни“ в Южнокитайско море.

Китайският министър призова за „равноправни, уважителни, мирни и стабилни военни отношения между Китай и САЩ, с взаимно уважение към основните интереси на всяка страна“.

Редактор: Румен Лозанов