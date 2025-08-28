Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет съобщи, че китайски граждани вече няма да бъдат допускани до обслужване на облачните инфраструктури на Пентагона. Решението идва след информация, че „Майкрософт“ е използвал разработчици, базирани в Китай, за поддръжка на чувствителни американски военни системи.

„Изискваме одит от трета страна на програмата за цифров ескорт на „Майкрософт“, включително кода и подадените от китайските граждани материали“, заяви Хегсет във видеоклип, публикуван в социалната мрежа X.

The use of Chinese Nationals to service Department of Defense cloud environments is over. pic.twitter.com/jZdcHwKho2 — Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) August 27, 2025

Тръмп отлага санкциите срещу Китай, но предупреждава: Още обсъждаме

По думите му действията на компанията рушат доверието и са довели до официална реакция от страна на Министерството на отбраната.

Темата доби обществен отзвук след разследване на американското издание ProPublica, в което се твърди, че китайски специалисти са участвали в техническата поддръжка на военните облачни системи под наблюдението на така наречени „цифрови ескорти“ — служители, които следят за спазване на процедурите за сигурност.

Пентагонът поставя ограничения върху използването на далекобойни ракети от Украйна

След публикацията „Майкрософт“ потвърди през юли, че е прекратила практиката и вече не използва разработчици, базирани в Китай, за проекти, свързани с американските военни.

Мерките идват на фона на засилена предпазливост в САЩ спрямо рисковете от чуждестранен достъп до критична национална инфраструктура, особено при нарастващото напрежение между Вашингтон и Пекин.

Редактор: Петър Иванов