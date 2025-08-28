Снимки: БТА
От институцията обявиха, че доверието към „Майкрософт“ е било нарушено
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет съобщи, че китайски граждани вече няма да бъдат допускани до обслужване на облачните инфраструктури на Пентагона. Решението идва след информация, че „Майкрософт“ е използвал разработчици, базирани в Китай, за поддръжка на чувствителни американски военни системи.
„Изискваме одит от трета страна на програмата за цифров ескорт на „Майкрософт“, включително кода и подадените от китайските граждани материали“, заяви Хегсет във видеоклип, публикуван в социалната мрежа X.
The use of Chinese Nationals to service Department of Defense cloud environments is over. pic.twitter.com/jZdcHwKho2— Secretary of Defense Pete Hegseth (@SecDef) August 27, 2025
По думите му действията на компанията рушат доверието и са довели до официална реакция от страна на Министерството на отбраната.
Темата доби обществен отзвук след разследване на американското издание ProPublica, в което се твърди, че китайски специалисти са участвали в техническата поддръжка на военните облачни системи под наблюдението на така наречени „цифрови ескорти“ — служители, които следят за спазване на процедурите за сигурност.
След публикацията „Майкрософт“ потвърди през юли, че е прекратила практиката и вече не използва разработчици, базирани в Китай, за проекти, свързани с американските военни.
Мерките идват на фона на засилена предпазливост в САЩ спрямо рисковете от чуждестранен достъп до критична национална инфраструктура, особено при нарастващото напрежение между Вашингтон и Пекин.
