Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че няма незабавна необходимост от обмислянето на ответни мита за страни като Китай, които купуват руски петрол, но може да се наложи "до две-три седмици", предаде „Ройтерс”.

Тръмп заплаши със санкции Москва и с вторични санкции страните, които купуват петрол от нея, ако не бъдат направени стъпки към слагане на край на войната в Украйна. Китай и Индия са двамата най-големи купувачи на руски петрол.

Тръмп отложи с още 90 дни по-високите мита върху вноса на китайски стоки

Припомняме, че миналата седмица американският президент наложи допълни 25% мита върху вноса на индийски стоки, като се мотивира с продължаващия внос на руски петрол от страна на Делхи.

Той обаче не предприе подобни действия срещу Китай.

Тръмп беше запитан от водещия на "Фокс Нюз" Шон Ханити дали сега обмисля подобно действие срещу Пекин, след като двамата с Путин не успяха да постигнат споразумение.

„Тъй като това се случи днес, не мисля, че трябва да обмислям това", заяви американският президент след срещата си с Путин в Аляска.

„Може да се наложи да мисля за това след две седмици или три седмици или нещо такова, но не е нужно да мислим за това в момента. Мисля, че срещата мина много добре", добави Тръмп.

Отслабващата икономика на Китай под управлението на президента Си Цзинпин ще пострада допълнително, ако Тръмп спази обещанието си и засили санкциите, свързани с Русия. Си и Тръмп работят по търговска сделка, която може да намали напрежението и митата върху вноса между двете най-големи икономики в света. Но Китай може да бъде най-голямата останала цел извън Русия, ако Тръмп засили наказателните мерки, отбелязва „Ройтерс”.

„Милиарди долари ще започнат да прииждат в САЩ“: По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

► Какво е бъдещето на Китай и Тайван?

Американският президент заяви, че китайският лидер Си Цзинпин му казал, че няма да завладява Тайван, докато Тръмп е на власт, предаде "Ройтерс", като се позова на интервю на американския държавен глава за "Фокс Нюз".

"Той ми каза: "Никога няма да направя това, докато си президент". Президентът Си ми каза това и аз отговорих: "Добре, оценявам го", посочи Тръмп.

Американският и китайският държавен глава проведоха първия си официален разговор по време на втория мандат на Тръмп през юни. През април Тръмп каза, че Си му се е обадил, но не уточни кога се е било обаждането.

Китай приема Тайван за своя територия и се зарече да се "обедини" с управлявания по демократичен начин остров, дори със сила, ако е необходимо. Тайван категорично се противопостави на претенциите за суверенитет от страна на Китай.

В петък китайското посолство във Вашингтон описа темата "Тайван" като "най-важния и чувствителен въпрос" в отношенията между Вашингтон и Пекин.

Китайски шпиони в Прага искали да сплашат тайванския вицепрезидент

Въпреки че Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, САЩ - както повечето страни – не поддържат официални дипломатически връзки с острова, отбелязва "Ройтерс".

Редактор: Дарина Методиева