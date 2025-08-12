Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който отложи с още 90 дни въвеждането на високи мита върху китайски стоки, съобщи представител на Белия дом.

Указът беше подписан само няколко часа преди полунощ, когато изтичаше срокът на предишния - отново за отлагане на по-високите мита. Ако той бе свършил, САЩ щяха да могат да вдигнат митата върху китайския внос от сегашното високо равнище от 30%, а Пекин да отговори с повишаване на ответни такси върху американски износ към Китай.

Тази отсрочка дава време на двете страни да уредят част от разногласията си и евентуално да подготви пътя за среща между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин по-късно през годината, а решението бе посрещнато радушно от американските компании, работещи с Китай.

Търговската политика на Тръмп превърна САЩ от една от най-отворените икономики в света в протекционистка крепост: средното американско мито се покачи от около 2,5% в началото на годината до 18,6% — най-високото ниво от 1933 г., според Budget Lab при Йейлския университет.

Редактор: Цветина Петкова