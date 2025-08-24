iStock
Ще стигнат ли до мир Русия и Украйна?
Съединените щати неофициално блокират Украйна в използването на далекобойните ракети АТАКМС. Според публикация в „Уолстрийт Джърнъл“, Пентагона ограничава способността да се използват ракетите за удари на руска територия. По този начин се намалява способността на Украйна да се защитава от руската инвазия.
Вестникът цитира свои източници в американското правителство. Военното министерство на Съединените щати не коментира новината. Тя идва след като президентът Доналд Тръмп публично обяви, че се е разочаровал от войната и неспособността да осигури мирно споразумение.
Тръмп заяви, че отново обмисля да наложи икономически санкции на Русия, или да се оттегли от мирния процесРедактор: Методи Георгиев
