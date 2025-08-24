Съединените щати неофициално блокират Украйна в използването на далекобойните ракети АТАКМС. Според публикация в „Уолстрийт Джърнъл“, Пентагона ограничава способността да се използват ракетите за удари на руска територия. По този начин се намалява способността на Украйна да се защитава от руската инвазия.

Тръмп заплашва с нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна

Вестникът цитира свои източници в американското правителство. Военното министерство на Съединените щати не коментира новината. Тя идва след като президентът Доналд Тръмп публично обяви, че се е разочаровал от войната и неспособността да осигури мирно споразумение.

Тръмп заяви, че отново обмисля да наложи икономически санкции на Русия, или да се оттегли от мирния процес

