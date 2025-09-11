Специалният агент на ФБР Робърт Болс заяви по време на пресконференция, че разследващите са открили оръжието, използвано при убийството на Чарли Кърк. По думите му става дума за „мощна, болтова снайперска пушка“.

Оръжието е било намерено в залесен район, в който стрелецът е избягал, и ще бъде анализирано от ФБР, сподели Болс. Разследващите разполагат също с отпечатък от обувка, отпечатък от длан и отпечатъци от предмишница, които също ще бъдат обект на анализ, допълни представителят на ФБР.

Болс каза пред репортерите по време на пресконференцията, че агентите на ФБР работят денонощно в сътрудничество с други правоохранителни органи и даде обещание, че ще продължат да работят „докато не открием човека, извършил това ужасяващо престъпление, и не разберем защо го е направил“.

Експерти предупреждават за "порочна спирала" на политическо насилие в САЩ след убийството на Кърк

Бо Мейсън, комисар на Департамента по обществена безопасност на щата Юта, разкри, че заподозреният все още е на свобода, но отбеляза, че той се е вписвал в студентската общност и изглежда е на възраст, характерна за колежанин.

„Ще заловим този човек“, заяви той.

Болс от ФБР добави, че стрелбата е била целенасочен акт.

Чарли Кърк, инфлуенсър и подкастър, консерватор и лице на онези младежи, които подкрепят Доналд Тръмп и консервативните среди в САЩ, беше застрелян по време на събитие в кампуса на университета в Юта.

Чарли Кърк – гласът на тръмпизма сред младите американци

Извършителят е стрелял със снайпер от покрив на сграда на повече от 130 метра разстояние. Убийството е извършено пред повече от 3000 души.

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или обичал младите хора в Съединените щати по-добре от Чарли,“ написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Той определи случилото се, като "мрачен момент в историята" и нареди всички американски флагове в страната да бъдат смъкнати наполовина.

Редактор: Ивайла Митева