Арина Сабаленка отново владее тенис сцената: беларускинята защити титлата си на US Open и с този пореден трофей затвърди позицията си като световно №1. Победата ѝ в Ню Йорк бе кулминация на сезон, в който тя триумфира и на други престижни турнири, доказвайки, че мощният ѝ сервис и агресивният стил продължават да диктуват играта на най-големите кортове. Фенове и анализатори вече я наричат „кралицата на хард кортовете“, а резултатите ѝ я поставят в елитната компания на най-успешните тенисистки на последното десетилетие.

Според Google Trends интересът към нея е отбелязал своя пик в деня на победата ѝ на Откритото първенство на САЩ.

Родена на 5 май 1998 г., Арина Сергеевна Сабаленка израства в семейството на Юлия и Сергей Сабаленка, които я подкрепят по пътя ѝ към спорта. Детството ѝ преминава в Минск, където още на шестгодишна възраст започва да тренира тенис. Случайно посещение на тенис корт по случайност я кара да се влюби в играта, а ранните тренировки в местния спортен център поставят основата на кариерата ѝ.

Разпределено по региони, търсенето на информация за Сабаленка е най-голямо в София-град, следвана от Ловеч, Плевен, Враца и Смолян.

Сергей Сабаленка — бащата, вдъхновител и основна сила

Сергей Сабаленка, бащата на Арина, е бил спортист — с мечти за кариера в хокея, докато една съдбовна катастрофа на 19-годишна възраст не слага край на амбициите му в този спорт. Въпреки това, любовта му към физическата активност остава силна. Именно той запалва Арина по тениса, когато я води към кортовете в Минск като шестгодишно дете: „Един ден баща ми ме караше из града… видя кортове и ме заведе там. Много ми хареса и така започна всичко.“

Сергей остава ключова подкрепа и вдъхновение до внезапната му смърт през ноември 2019 г. — от менингит, едва на 43 години. Тази загуба е опустошителна за Арина и оказва дълбоко емоционално въздействие върху кариерата ѝ. Тя решава да го накара да се гордее с нея.

Пътят към професионалния тур

Сабаленка прави първите си стъпки в професионалния тенис около 2012 г., когато започва да играе по турнири на ITF. През 2017 г. вече е в топ 100 на WTA и бързо се налага сред младите надежди на тура. Следващите сезони са белязани от прогрес – победи над играчи от топ 10 и първи WTA трофеи.

Пробив и големи титли

Между 2018 и 2020 г. Сабаленка печели редица WTA турнири, както в сингъл, така и в двойки. С белгийката Елизе Мертенс триумфира на US Open 2019 в женските двойки, което затвърждава името ѝ като универсален състезател. Постепенно се изкачва и в сингъл класацията, а през 2021 г. влиза в топ 5 на света.

Възход към №1

Големият пробив идва с титлите от Големия шлем – Australian Open и по-късно US Open, което я катапултира до световния връх. През 2025 г. Сабаленка защити трофея си от US Open и затвърждава статута си на световнa №1, превръщайки се в една от най-доминиращите фигури в женския тенис.

Стил и характер

Известна е с мощния си сервис и агресивен стил на игра, който често държи противничките под натиск. Треньорът ѝ Антон Дубров и екипът около нея са ключови за развитието ѝ – заедно работят върху психическата устойчивост, която ѝ помага да превърне таланта в постоянство на най-високо ниво.

Снимка: gettyimages

Арина Сабаленка е мощен тенисист — характерна с агресивна игра от задната линия и доминиращ сервис, който често достига около 200 км/ч, давайки ѝ много възможности за асове. През 2023 г. тя е била трета в света по брой успешни първи сервиси.

Въпреки това, силният ѝ сервис е двуостър меч — води и до много двойни грешки (например — 166 през 2020 г., най-много сред WTA). След усилена работа от 2022 г. насам се забелязва значително намаляване.

Големите ѝ удари от дъното са дълбоки и силни — в някои мачове прави 40–60 winners, но и почти толкова непредизвикани грешки. Според коментаторката Мери Карийо, стилът ѝ е „big babe tennis personified“ — мощ и характер на корта. По това тя си прилича с легендите Линдзи Дейвънпорт и сестрите Уилямс.

Беларуската предпочита твърди и тревни кортове, но подобри и играта си на клей (например в Мадрид). В допълнение, ефикасно използва grunt — вербален стон при ударите, помагащ с дишането и ритъма; тя е грънтър №1 сред жените, като издава шумове при 100% от сервисите и 95% от ударите.

Идоли и вдъхновители

Сабаленка признава, че като дете няма истински идол. Вместо това, предпочита да бъде тя самата вдъхновение за следващите поколения:

„Разбира се, искам да доминирам като Серина, но всъщност нямах идоли... може би бях прекалено фокусирана... не искам да бъда вдъхновена, а да вдъхновявам други.“

Като любим играч тя назовава Роджър Федерер на първо място, след това Надал, Серина Уилямс, Щефи Граф и Андре Агаси. A сред най-близките ѝ приятели е Новак Джокович.

Татуировката: тигър на ръката

Сабаленка има ярък тигър татуиран на лявата си предмишница — символ, който е изобразила върху себе си месеци преди 18-ия си рожден ден.

Значението е многопластово:

- Годината на тигъра според китайския зодиак — 1998 (в която е родена).

- Татуировката ѝ напомня: „аз съм тигрица — трябва да се боря до края.“

Тя разказва, че родителите ѝ не са знаели — баща ѝ първо се смеел, а майка ѝ не говорила с нея цяла седмица.

Снимка: gettyimages

Публичната ѝ позиция за Беларус

През юни 2023 г. на “Ролан Гарос”, Арина Сабаленка ясно заявява пред медиите: „Не подкрепям войната, което означава, че не подкрепям Лукашенко в момента“. Това бе първото ѝ публично отстояване от режима след години на по-неутрална или избягвана позиция. Често цитира фразата: „Не искам моята страна да бъде замесена във конфликт… Вече казах какво мисля“.

Още по-силно впечатление прави фактът, че тя прекратява участията си в пресконференции след продължително настоятелно питане за полити­ческите ѝ позиции, споделяйки, че не се чувства "в безопасност" в такава обстановка.

През 2020 година Сабаленка е заснета на новогодишен прием с Лукашенко, с когото също така се е срещала на мачове на “Фед Къп”. Тогава изказванията ѝ за него звучат в позитивен тон — той я поздравява за големите ѝ успехи, а тя се радва на публичната подкрепа от него.

Тези снимки и видеа обаче впоследствие се превръщат в обект на критики от обществеността и медии, което затруднява поддържането на публичната ѝ позиция, особено в контекста на все по-големия международен натиск за осъждане на режима.

Любовните ѝ връзки

Константин Колцов — голяма любов, завършила с трагедия

Арина започва връзка с бившия професионален хокеист от Беларус, Константин Колцов, около 2021 г. Той е участвал в Олимпийските игри (2002, 2010) и е играл в NHL за Pittsburgh Penguins.

Двамата потвърдиха връзката си с публикации в Instagram, а той често присъстваше на мачове.

В началото на 2024 г. Константин се самоубива в Маями, на 42-годишна възраст. По това време връзката им е била прекратена от няколко седмици

Сабаленка разпространи емоционално послание и помоли за съпричастност в този труден момент.

В следващите дни след смъртта му, Сабаленка решава да продължи участието си на Miami Open, като получава специално отлагане на мачовете си за повече време да се подготви психически. Тя проявява забележителна сила и концентрация.

Георгиос Франгулис — настояща връзка и голяма подкрепа

През 2024 г. Сабаленка започва да се вижда с бразилския предприемач Георгиос Франгулис, основател на веригата за суперфуд акай „Oakberry“. Той често е забелязван в тима ѝ на различни турнири — проявявайки се като видимо мотивиращ и подкрепящ партньор.

Срещата им става публична през април 2024 — и оттогава е ясно, че тяхната връзка е стабилна и значима за Сабаленка. Тя се включва и в Oakberry като посланик на бранда, дори създава собствена енергийна акай купа — „POWER SERVE BOWL“ — като част от партньорството им.

Символ на новото поколение – днес Арина Сабаленка е не само шампионка, но и символ на новото поколение в женския тенис – атлетична, емоционална и вдъхновяваща. Историята ѝ от детските кортове в Минск до върха на WTA класацията е доказателство за силата на целеустремеността и постоянството.

Редактор: Цветина Петкова