Снимка: iStock
-
Д-р Румен Велев: Българките все по-често раждат повече от две деца, но тревожи нарастващият брой секцио раждания
-
„Нищо лично”: Кой е Синеокият самурай
-
В „Темата на NOVA”: Възможно ли е да спасяваме, а не да губим невинни животи по пътищата
-
Портрет на Сияна върху скалите: Кой е човекът, поставил образа на 12-годишното дете върху морския бряг
-
Средната скорост вече ни "глобява": Но знаем ли с колко всъщност шофираме
-
Частна ограда на плажа в Кранево: Защо въпреки предписанията все още не е съборена
Вижте приготовленията на семейство Кръчмарови за 15 септември
Остават броени часове до началото на новата учебна година. Ако имате само едно дете, което ще изпращате на училище, и мислите, че е стресиращо - представете си да имате три. Семейство Кръчмарови ни показват тяхната подготовка.
Цената на първия звънец: От Благоевград до Лондон и Париж – къде е най-скъпо
„Настроението ни предпразнично. Винаги много се вълнуваме за 15 септември. Започваме приготовления, а в нас постоянно хвърчат някакви химикалки”, разказа Мисис България 2017 Анна Кръчмарова.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни