В Маджарово лешоядите са на почит. Птицата е изрисувана в емблемата на бившето миньорско градче. Ако пък се разходим около центъра, няма как да пропуснем един по-специален представител на ценните птици, изработен от метален скрап с необикновена прецизност.

“Очите са от стар вентилатор. Клюнът съм го изработил аз. Тук имаме дискове от съединител. Имаме вериги от автомобили, от колела. Ето това е от ауспух. Нощно време, като си легна, го сглобявам в главата си, после идвам тук и търся части, железа, разни неща” обяснява Тодор Тодоров от местната рок група “Картал”, който изгражда лешояда от скрап.



Има още много работа по металната птица, смята Тодор Тодоров. А сглобяването върви редом с работата в автосервиза и репетициите на бандата.

Музикантът разказва: “Аз съм роден тук, в село Маджарово. Става град през 1974 година. Имам уникално детство. Свикнал съм с природата. Още тогава ги виждахме лешоядите и тогава бяха предимно черни. Ходехме веднъж да подхранваме птиците на укритието. Аз отивам към тях, но те не ме виждат. Влязох при тях и всичко стана в лешояди около мен. Нещо невероятно – това е птица с 2 метра и половина размах на крилата. Уникално преживяване.”



Когато е готово, металното произведение на авангардното изкуство ще застане на видно място в града. Като символ на съвместните усилия на цялата общност да върне карталите в горите наоколо.

Тодор Тодоров е сред жителите на Маджарово, които ревностно подкрепят усилията на фондация “По-диви Родопи” и БДЗП за връщането на лешоядите в източните Родопи. Нели Найденова от фондацията коментира: “Отнема понякога десетилетия да върнем един вид. За нас е важно да предадем това послание – че трябва да опазваме природата, за да не се налага да връщаме видове”.





Завръщането на картала, а и на останалите видове лешояди в Източните Родопи е амбициозна задача, изискваща упоритите усилия на природозащитници, на местната общност и на държавата. И тя ще е успешна едва когато всички осъзнаят кой е истинският господар на небесата в планината.

