Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителите, на подкрепящите партии в коалицията и с това на тези, които го подкрепят в парламента, ще продължава да работи. Така премиерът Росен Желязков коментира пред журналисти внесения тази седмица от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и подкрепен от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Алианс за права и свободи“ (АПС) пети пореден вот на недоверие към Министерския съвет.

Министър-председателят, министри, като и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов присъстваха на откриването на последния участък от автомагистрала "Европа".

По думите на премиера това правителство е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво и това исторически е показало своята състоятелност.

"За членство в ЕС и НАТО България се ползва с подкрепата и на БСП, и на ГЕРБ. В определен период от време имахме усещането, че и от либералните партии", припомни Желязков.

Той изрази надежда, че „късогледството ще бъде преодоляно с начина, по който те трябва да видят какви са тъжните перспективи за България, ако нямаме европейско правителство“.

"Свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени, генерирани като скандали – дали заради вота, дали, за да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично", подчерта Росен Желязков.

"Ние се отнасяме сериозно към вота, не подценяваме който и да е от аргументите, защото това е част от политическия дебат, но същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство или няма", изтъкна премиерът.

