Дамян Диков е изпълнителен директор на фондация „София – Европейска столица на спорта”. Целта на организацията е столицата да се превърне в място за активен и свободен начин на живот, а организираните събития обединяват стотици хора – млади и стари – в каузата за обич към спорта.

Самият Дамян казва, че работата по инициативата за него е любов и страст - и към спорта, и към самата кауза. "Имам късмета работата ми да синтезира моите виждания, а и нуждите на фондацията. Най-хубавото е, че броя на желаещите да участват в активностите ни се увеличават - така да се каже, има един глад на хората да спортуват", каза Диков.

Сред акцентите от организираните събития тази година пък ще бъде софийския маратон.

„Това е едно от най-големите и мащабни спортни събития у нас. А най-хубавото е, че дава шанса на човек да се състезава с още 7 000 души, и професионални бегачи в това число. Точно това е уникалният елемент на маратоните”, обясни още той.

