-
Място без ограничения: Как млада сърфистка страда от слепота, но не спира да печели състезанията си
-
Медал за България на европейското първенство по еър бадминтон
-
Демонстрация със симулатор: Какво се случва с тялото при рязко спиране и преобръщане на колата
-
Росен Плевнелиев: Президентът е длъжен да подкрепи управление, което има нови идеи за подобряването на състоянието на страната
-
Проверка на NOVA: Възможно ли е покриването на новите правила за регистрация на тротинетки
-
Политически сблъсъци преди петия вот на недоверие (ОБЗОР)
Диков е изпълнителен директор на фондация „София – Европейска столица на спорта”
Дамян Диков е изпълнителен директор на фондация „София – Европейска столица на спорта”. Целта на организацията е столицата да се превърне в място за активен и свободен начин на живот, а организираните събития обединяват стотици хора – млади и стари – в каузата за обич към спорта.
„Близо до спорта”: Спомените на журналиста Асен Минчев (ВИДЕО)
Самият Дамян казва, че работата по инициативата за него е любов и страст - и към спорта, и към самата кауза. "Имам късмета работата ми да синтезира моите виждания, а и нуждите на фондацията. Най-хубавото е, че броя на желаещите да участват в активностите ни се увеличават - така да се каже, има един глад на хората да спортуват", каза Диков.
Сред акцентите от организираните събития тази година пък ще бъде софийския маратон.
„Това е едно от най-големите и мащабни спортни събития у нас. А най-хубавото е, че дава шанса на човек да се състезава с още 7 000 души, и професионални бегачи в това число. Точно това е уникалният елемент на маратоните”, обясни още той.
Цялото интервю вижте във видеото.
Последвайте ни