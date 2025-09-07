-
Той разказа за големите първенства и емоционалните моменти
Асен Минчев е един от най-опитните спортни журналисти у нас. Своите истории от големите първенства и турнири, как изглежда спорта зад камерите, какви са най-емоционалните му моменти и как се променя спортната журналистика в дигиталната ера той разказа в предаването „Близо до спорта” с Цвета Гагарова по NOVA NEWS.
Той сподели, че се занимава със спортна журналистика вече 68 години.
Първото голямо състезание, което е отразявал като журналист, е Универсиада през 1961 година.
„Това беше голяма чест и отговорност”, каза той.
За големия журналист ските, волейболът и футболът са оформили кариерата му.
Минчев разказа и за своята книга „Спортът – постижения, скандали, тайни …”
Повече гледайте във видеото.
Гледайте "Близо до спорта" всяка неделя от 16:00 ч. по NOVA NEWSРедактор: Цветина Петрова
