От 18 септември до 26 септември за премахване на крайпътна растителност ще се променя организацията на движение между 156-и и 208-и км на АМ „Тракия“ в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват между 06:00 ч. и 17:00 ч. поетапно в изпреварващата и аварийната лента и в двете посоки и поради това временно ще се ограничава движението. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.

От АПИ се извиняват на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими за подобряване на видимостта по магистралата и осигуряване на безопасността на движение.

Апелът към шофьорите е да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор: Ина Григорова