Решението се отлага за другата седмица
Трима съдии, които в четвъртък трябваше да разгледат окончателно мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев, си направиха отвод.
Решението се отлага за другата седмица, а причината за отвода по думите на съдиите е безпрецедентната негативна кампания срещу тях.
Съдиите по делото „Коцев” си направиха отвод заради „безпрецедентна негативна кампания”
На този фон Варна излиза на пореден протест в защита на арестувания кмет. По традиция той започна пред сградата на общината, а малко след това хората потеглиха на шествие към Съдебната палата.
Протестиращите за пореден път заявяват, че Коцев е невинен и трябва да бъде пуснат на свобода. Отводът на съдиите допълнително възмути хората. Те отново изразиха съмнения в съдебната система и начина, по който се гледа делото. Именно затова шествието тази вечер ще приключи пред Съдебната палата, където демонстрантите ще пуснат фенерите на своите телефони и символично "ще осветят съдебната система".
