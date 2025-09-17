Европейската комисия категорично отхвърли обвиненията на Руската служба за външно разузнаване (СВР), че Европейският съюз и неговите държави членки стоят зад студентските протести в Сърбия с цел свалянето на президента Александър Вучич. От Брюксел определиха тези твърдения като „неверни“ и ги квалифицираха като „поредна дезинформационна кампания“.

„Обвиненията, че ЕС или държавите членки разгарят протестите, просто не са верни. Това е пореден опит на Русия да разпространява дезинформация и враждебна политическа реторика срещу ЕС, неговите държави членки и страните кандидатки“, заяви говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие.

Той подчерта, че този наратив се подсилва и от редица сръбски медии, което буди притеснение в Брюксел.

В понеделник, 15 септември, СВР разпространи позиция, че според получена информация безредиците в Сърбия, в които активно участват млади хора, сапродукт на „подривната дейност“ от страна на ЕС и неговите държави членки. Руският доклад твърди още, че с подкрепата на медиите Европейският съюз подготвя „сръбски Майдан“.

Подновиха обвинението срещу 13 души за срутената гара в Нови Сад

От Комисията отбелязаха, че подобни внушения се вписват в по-широката картина, очертана в Пакета за разширяването за 2024 г., където се посочва, че „манипулациите и смесването на чуждестранна информация, включително анти-ЕС наративи, разпространявани от множество медии, както и разпространението на дезинформация, остават тревожен проблем, който трябва спешно да бъде адресиран“.

В становището се добавя още, че сръбското правителство трябва да поеме по-голяма отговорност за ограничаване на дезинформацията и досега не е осигурило достатъчно активна и обективна комуникация за ЕС и процеса на присъединяване на страната.

Въпреки заявката на Вучич за вот през 2026 г.:Протестите в Сърбия продължават

Европейската комисия припомни, че Сърбия е страна кандидатка за членство в Съюза. Както неотдавна заяви комисарят по разширяването Марта Кос в Европейския парламент: „Искаме истински демократична Сърбия в рамките на ЕС. Ще продължим с конструктивния ангажимент и ще направим всичко възможно да помогнем на Сърбия да напредне по пътя към членство. Но за това са необходими конкретни стъпки по отношение на демократичните принципи и реформите“.

Черна гора планира членство в ЕС и еврозоната до 2028 г.

Сърбия остава най-верният руски съюзник на Балканите и категорично отказва да се съобрази с европейските санкции срещу Кремъл.

Редактор: Румен Лозанов