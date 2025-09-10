Черна гора се надява да се присъедини към ЕС и еврозоната през 2028 година, каза черногорският премиер Милойко Спаич, цитиран от „Ройтерс“.

Спаич добави пред репортери във Франкфурт, че Черна гора, чиято икономика почти се удвои през последните пет години, също така обмисля да продаде нови държавни облигации на институционални или дребни инвеститори.

ЕС поднови инициативите за приемане на нови членове след руската инвазия в Украйна през 2022 година, като посочва, че избухването на войната е подчертало опасността от съществуването на „сиви зони“ в непосредствена близост до блока.

Черна гора получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС през 2010 година, а преговорите за присъединяване започнаха през 2012 година.

Спаич каза, че се стреми Черна гора да изпълни останалите критерии за прием в ЕС – свързани предимно с укрепването на институциите – до края на следващата година. Окончателният прием на страната в евросъюза ще стане след одобрението на 27-те страни членки.

„Ако имаме 27 ръце, които подкрепят кандидатурата ни, се надяваме да се видим в ЕС през 2028 година“, каза черногорският премиер след среща с германски бизнесмени и политици.

Спаич се надява също така Черна гора, която прие еврото още преди пълната си независимост, получена след разделянето със Сърбия през 2006 година, да влезе в еврозоната едновременно с приемането в ЕС през 2028 година.

Според правилата на ЕС това ще изисква от Черна гора да поддържа инфлацията и дългосрочните си лихви в рамките на даден диапазон в съответствие с най-добре представящите се страни членки на еврозоната.

Брутният вътрешен продукт на Черна гора е нараснал до 7,8 милиарда евро миналата година спрямо 4,2 милиарда евро през 2020 година, подчерта Спаич.

Нетната заплата се е удвоила от 500 евро в началото на 2022 година до 1000 евро тази година благодарение на намаляване на данъците, допълни той.

Централната банка на Черна гора обаче повдигна някои въпроси във връзка с прогнозите на правителството за приходите и дълга миналата година.

Спаич, който е бивш кредитен анализатор в „Голдман Сакс“ (Goldman Sachs), защити работата на правителството си.

Дефицитът ни е около един процент за първите осем месеца на годината, посочи той.

Черногорският премиер каза, че правителството му обмисля продажбата на нов дълг на институционални инвеститори в Лондон, Франкфурт или Токио, или пускане на облигации за местни дребни инвеститори.

