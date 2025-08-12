Огнеборци спасиха приют с 20 изоставени кучета

Голям горски пожар в Черна гора доведе до принудителна евакуация. 

Повече от 20 пожарни коли са били мобилизирани да се борят с огъня. Пламъците застрашиха приют с бездомни кучета, но благодарение на бързата намеса на огнеборците, всички те са били спасени. Помощ в гасенето оказа и Хърватия, която изпрати свой самолет. В района на Подгорица също се борят с мащабен пожар. Властите в Сърбия обещаха да изпратят противопожарен хеликоптер.

Евакуация в Хърватия заради горски пожар, изгорени са 12 къщи

След седмици на жега и суша, силни ветрове разпространяват огъня из целите Балкани.

Редактор: Станимира Шикова

