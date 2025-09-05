След 1 октомври ще започнем серия от задълбочени проверки, за да гарантираме, че всяка система в администрацията е напълно подготвена за реалната работа с еврото. Това каза министърът на електронното управление Валентин Мундров на парламентарния блицконтрол.

По думите му общият напредък по подготовката вече възлиза на 97,75%.

Министерството на електронното управление има централна роля в подготовката на публичната администрация за преминаването към новата валута, припомни министърът.

Ведомството контролира адаптацията на всички координационни системи в администрацията, които работят с финансови или валутни данни. Това включва както националните, така и териториалните и общинските органи. Адаптацията е регламентирана в Закона за въвеждането на еврото, който изисква всички системи да бъдат технически готови най-късно до 30 септември т.г., обясни той.

Мундров допълни, че всички публични платформи, които обработват, изчисляват или предоставят стойности във валута, трябва да функционират безпроблемно и да са подготвени за работа с евро, вместо с лев. В тази връзка МЕУ е издало методически указания, които подпомагат айти екипите в администрациите.

Разработи се и се поддържа специализирана онлайн платформа, която следи в реално време напредъка на всяка административна структура по подготовката за работата с евро. Така осигуряваме прозрачност и ефективен контрол на 525 институции, които имат 2136 информационни системи. От тях 2072 са напълно адаптирани към еврото към този момент, увери министърът.

