Продължават събитията, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Днес такова ще се проведе в Пловдив.

Участие в него ще вземат няколко министри - на икономиката и индустрията Петър Дилов, на електронното управление Валентин Мундров, на правосъдието Георги Георгиев и на околната среда и водите Манол Генов.

Символични домакини ще са заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров. На форума ще присъстват областният управител Христина Янчева, представители на местните власти, бизнеса и гражданите.

Започна националната информационна кампания за въвеждането на еврото (ВИДЕО)

Представени са и водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и Националният осигурителен институт. Целта е да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.



Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.

Редактор: Цветина Петкова