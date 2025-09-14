Протести срещу правителството и митинги в подкрепа на президента Александър Вучич се проведоха вчера в Сърбия. Проявите бяха в различни градове и нямаше сблъсъци.

В Белград обаче имаше напрежение, след като част от протестиращите опитаха да попречат на Вучич да стигне до събирането на свои привърженици. След като президентът на няколко пъти отхвърли студентско искане за предсрочни избори, вчера той каза, че можело да има вот през 2026-та, но без да обещае нищо конкретно.

Вучич: Повече не мога да бъда президент

Вучич продължава да обвинява протестиращите, че работят по заповед на Запада. Същевременно, откакто започнаха протестите, над 100 университетски преподаватели бяха уволнени, защото участватили ги подкрепят.

„Мисля, че ситуацията ще ескалира, защото той просто няма да свика избори. Страхува се от избори, защото знае какви ги е вършил. Всичките знаят“, смята протестиращият Слободан Суботич.



„Наистина мисля, че политическият дебат е нещо, към което всички трябва да се стремим. Да се надяваме, че няма да има вълнения, че другата страна ще спре да се опира на насилието. Хората искат да работят и да живеят свободно“, добави Ана Обрадович.

Редактор: Дарина Методиева