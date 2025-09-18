"Водопроводът "Черни Осъм" е като швейцарско сирене - има повече дупки, отколкото самото сирене". С тази силна метафора депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Свилен Трифонов описа тежкото състояние на водопреносната мрежа в страната, което води до огромни загуби и задълбочаваща се водна криза. В студиото на "Денят на живо" по NOVA NEWS той заяви, че вместо да се решава проблемът с течовете, институциите създават нови структури за усвояване на средства.

►Кризата с водата – институциите са виновни

Свилен Трифонов обърна специално внимание на задълбочаващата се водна криза в страната, като посочва Плевен, Ловеч, Севлиево и Велико Търново като най-проблемни райони.

"От днес и в Севлиево има воден режим. Велико Търново също е на прага", алармира той. Според него проблемът е резултат от над 30-годишно институционално бездействие и разрушаване на водопреносната мрежа. Като пример той дава магистралния водопровод "Черни Осъм", който местните хора наричат "швейцарското сирене", защото има повече дупки, отколкото самото сирене.

Трифонов разкритикува и създаването на нов "Национален борд за управление на водите", който според него е "Държавна консолидационна компания 2" и цели единствено разпределяне на порции и усвояване на средства. Той посочи, че в борда е включен представител на Българската банка за развитие (ББР), чийто капитал на 27 август е бил увеличен на 4 милиарда лева.

"Още в края на миналата година предупредих МРРБ, че ще се стигне до това положение, но ми беше отговорено, че общината трябва да се погрижи. Да, но държавата е собственик на магистралния водопровод", коментира още Трифонов.

►Вотът на недоверие – неуспешен, но показателен

"Очаквано вотът не мина, но има нещо много по-лошо", заяви Свилен Трифонов. Според него мотивите, разписани на 84 страници, съдържат системно подредени факти за "завладяната държава". Той определя дебатите като изключително показателни, тъй като в "пламенна защита на амбразурата" са се хвърлили не депутатите от мандатоносителя ГЕРБ, а тези от "новото начало".

Сериозно оръжие или водно пистолетче: Девалвира ли инструментът "вот на недоверие"

"Първото изказване, което е знаково и водещо, беше именно на депутатите от новото начало, а не от ГЕРБ", коментира Трифонов. Той се позовава на изказването на Делян Пеевски, че иска да направи "държава с главно Д", и контрира, че това ще доведе до управление, в което "завладяването ще е с главно З, корупцията с главно К, а беззаконието с главно Б".

Депутатът описва управлението като "триглава ламя", в която има "един министър-председател, който подписва, един бивш, който говори, и един бъдещ мераклия, който взема решенията".

