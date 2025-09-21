Шампион и в бокса, и в морския риболов. Мариян Момчев печели световна титла на ринга през 2003 година, но го познават и като един от най-опитните капитани на рибарски лодки.

Решава да се върне отново на ринга на шега, но на 39 години успява да стане вицешампион на България. “Стана чрез подготовка, тренировка и желанието да се докажеш не само пред всички, но и пред себе си и семейството си”, споделя той.

“Колкото съм добър в спорта, толкова съм добър и в морето”, казва Момчев. Разказва, че е роден в Шабла. “Дядо ми беше рибар, с него съм ходил за риба, оттам може би съм се запалил. Първо беше риболовът, а по бокса се зарибих, когато бях трети клас”.

“Баща ми държеше заведение на морето в Шабла. Там бяха на лагер боксьорите от Добрич. Треньорът ме попита колко лицеви опори можеш да правиш. Аз можех по 30-40, въпреки че бях малък. Тогава треньорът каза за мен и брат ми: “Това са нашите момчета”. Двамата отидохме в Добрич. Аз бях четвърти клас, а той - шести”, споделя боксьорът.

